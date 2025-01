Trump vuole il Canada, ma per i repubblicani sarebbe un autogol. Ecco perché la foglia d’acero rossa non diventerà mai una stella

Roma, 9 gennaio 2025 - A Donald Trump, e ai repubblicani, non converrebbe annettere il Canada agli Stati Uniti. Lo sostiene Politico.com che ha analizzato gli scenari possibili se la foglia d'acero rossa diventasse una stella nella Stars and Stripes degli Usa. Infatti a livello politico per i maga sarebbe un autogol, visto che il nuovo grande stato del Canada potrebbe diventare una seconda California, la più dem di tutti gli Stati blu dell’America.

Donald Trump e Justin Trudeau

Al Canada decine di seggi

Il Canada avrebbe diritto a decine di seggi alla Camera e potrebbe di conseguenza dare un enorme vantaggio democratico nel Collegio elettorale. E non è un segreto che durante le ultime elezioni presidenziali Usa i canadesi avrebbero appoggiato in massa Kamala Harris piuttosto che Trump.

Più seggi ai dem, ma potrebbe non bastare

In un'ipotetica nuova corsa alla Casa Bianca nel 2028 i canadesi potrebbero cambiare le cose, ma non del tutto. A paragone con quanto successo nelle ultime presidenziali, i dem potrebbero assicurarsi California e Canada, due stati chiave che però non gli assicurerebbero la White House se ci fosse una debacle completa come con la Harris negli altri stati. In Senato le forze cambierebbero: con due senatori il Canada si ridurrebbe il margine di vantaggio dei repubblicani rispetto al Congresso: 53 senatori repubblicani contro 49 democratici. Mentre alla Camera il conto sarebbe più complicato: se restasse con 435 membri, la ripartizione darebbe al Canada 45 seggi, uno in meno della California, che ne avrebbe 46. Insomma il Canada toglierebbe 31 seggi ad altri stati: sei alla stessa California, quattro al Texas; tre alla Florida e due ciascuno da New York, Illinois, Pennsylvania e North Carolina. E ventina ne perderebbero uno ciascuno. Il tutto porterebbe ad un aumento dei dem alla Camera, anche se ora sarebbe impossibile sapere in quale misura a causa della riorganizzazione dei distretti.

Se arrivassero anche Groenlandia e Panama

Con il Canada gli stati blu rappresenterebbero 226 voti elettorali, gli stati rossi 219 e i decisivi swing state, quest'anno Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Carolina del Nord, Georgia, Nevada, Arizona, ne avrebbero 93. Alla fine dei conti il Canada metterebbe a dura prova i repubblicani, anche se potrebbero vincere ancora. Ma se arrivassero anche Groenlandia e Panama la situazione potrebbe ribaltarsi.

I repubblicani con Trump: “Ha grandi sogni”

Nonostante ciò i repubblicani alla guida della commissione Esteri della Camera, appoggiano in pieno la "dottrina Trump". Nel comunicato si legge: "Il nostro Paese è stato costruito da guerrieri e esploratori, abbiamo domato il West, vinto due Guerre Mondiali e siamo stati i primi a piazzare la nostra bandiera sulla Luna. Il presidente Trump ha i più grandi sogni per l'America e non è da americani aver paura dei grandi sogni".