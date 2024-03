Usa 2024, Nikki Haley guasta la festa a Trump: “L’unità non si ottiene a parole”

Washington, 6 marzo 2024 – Donald Trump e Joe Biden sbancano e vincono a valanga nel Super Tuesday, la maxi tornata delle primarie Usa con 15 stati e un territorio americano, ipotecando la nomination e quindi il rematch nelle elezioni di novembre. Ma entrambi vedono confermate le proprie vulnerabilità. Nikki Haley, la rivale repubblicana del tycoon, gli impedisce lo 'strike’ strappandogli a sorpresa il liberal Vermont, secondo successo dopo la capitale. E per ora non molla, continuando ad attrarre uno zoccolo duro di elettori moderati o indipendenti che nelle elezioni generale potrebbero compromettere le chance di vittoria di Trump, soprattutto in alcuni stati in bilico.

La candidata repubblicana Nikki Haley (Ansa)

I risultati del Super Tuesday hanno mostrato che il partito rimane ancora profondamente diviso, ha affermato lo stesso comitato elettorale di Haley. "L'unità non si raggiunge affermando semplicemente 'siamo uniti'. Oggi, Stato dopo Stato, rimane un ampio blocco di elettori repubblicani alle primarie che esprimono profonde preoccupazioni nei confronti di Donald Trump", si legge nel comunicato dello staff di Haley.

Haley – scrive la Cnn - sta ricevendo feedback dai suoi alleati in merito alla decisione di sostenere Trump, in quanto la candidata non avrebbe preso una decisione definitiva sull'opportunità o meno di appoggiare l'ex presidente nel caso in cui terminasse la sua candidatura presidenziale. Alcuni credono che sarebbe positivo per lei sostenere Trump perché sarebbe vista come una giocatrice di squadra. Altri si oppongono ardentemente al suo appoggio perché ciò darebbe a Haley la libertà di essere critica nei confronti di Trump e costruire il proprio movimento. La stessa

Haley ha recentemente affermato di non essere concentrata nel sostenere nessuno perché è concentrata nel vincere se stessa. "Quando sei nel bel mezzo di una rissa, non pensi a cosa farai", ha detto ieri Haley. Ma negli ultimi giorni ha anche indicato che non si sente più vincolata all'impegno preso l'anno scorso di sostenere l'eventuale candidato del GOP.