Trump, alle 17 in videocollegamento col forum di Davos. E’ allarme per l’annuncio di nuovi dazi

15:51

Wto: evitiamo l'iperventilazione sui dazi

"Per favore, evitiamo di andare in iperventilazione" sui dazi preannunciati dalla nuova amministrazione Trump, "prendiamo un respiro profondo". Lo ha detto la direttrice dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), Ngozi Okonjo-Iweala, durante un panel sui dazi a Davos. "I dazi sono molto facili da usare, basta firmarli. Per questo vengono utilizzati spesso per risolvere problemi che tuttavia non sempre sono legati al commercio. Il commercio viene incolpato di tante cose, ma se si guarda ai deficit commerciali a volte si vede che il problema non è nel commercio ma negli squilibri macroeconomici" con "altri fattori" in gioco come ad esempio l'inflazione o la competitività, ha sottolineato.