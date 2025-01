Trump a Davos: ultime 72 ore una rivoluzione di buon senso nel mondo Roma, 23 gen. (askanews) - "Ciò a cui il mondo ha assistito nelle ultime 72 ore non è nient'altro che una rivoluzione di buon senso. Il nostro Paese sarà presto più forte, più ricco e più che mai unito e l'intero pianeta sarà più pacifico e prospero come conseguenza di questo incredibile momento per quello che stiamo facendo e faremo": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti in video collegamento con il World Economic Forum di Davos.