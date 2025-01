Canada, Trudeau verso le dimissioni. Media: “L’annuncio entro 48 ore”

Ottawa, 6 gennaio 2025 - E’ l’epilogo dell’era Trudeau. Il primo ministro canadese dovrebbe annunciare le sue dimissioni entro 48 ore, come riportano i media canadesi che citano fonti anonime a conoscenza di questioni interne al partito. Secondo le fonti, l'annuncio avverrà probabilmente mercoledì davanti a un caucus nazionale del Partito Liberale. Il motivo del passo indietro sarebbe proprio il crescente dissenso all’interno del suo partito.

Justin Trudeau avrebbe informato alcuni dei suoi più stretti consiglieri della sua intenzione di annunciare le sue dimissioni nei prossimi giorni. Trudeau, colpito dal crollo della sua immagine nei sondaggi d'opinione e da una crescente rivolta nel Partito Liberale, potrebbe lasciare l'incarico prima di mercoledì. Quel giorno è prevista la riunione del gruppo parlamentare liberale, dove Trudeau sembra aver perso il sostegno della maggioranza dei deputati del partito al potere. Il leader liberale cercherebbe così di evitare l'umiliazione di essere pubblicamente rifiutato dal suo stesso partito.

Non è chiaro se Trudeau si dimetterà immediatamente o resterà in carica finché il Partito liberale non nominerà un sostituto. Oltre alla rivolta all'interno del gruppo liberale, i tre principali partiti d'opposizione, tra cui il socialdemocratico New Democratic Party (NPD), hanno annunciato di sostenere una mozione di sfiducia per far cadere il governo Trudeau e forzare l'indizione di elezioni anticipate. Trudeau è salito al potere nel 2015 e ha portato i liberali a due ulteriori vittorie alle urne nel 2019 e nel 2021. Ora il partito liberale di Trudeau è in minoranza alla Camera bassa.

La partenza di Trudeau potrebbe lasciare il partito senza un leader a pochi mesi dalle prossime elezioni legislative, previste per la fine di ottobre. Non è chiaro se il 53enne rimarrà come leader ad interim del suo partito, visto che la sua popolarità è crollata negli ultimi mesi, con il suo governo che è sopravvissuto con margine ridotto a una serie di voti di sfiducia.