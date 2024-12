Tregua in Libano regge nonostante gli scontri. Media: “Dai soldati israeliani abusi a Hebron”

08:45

Le pressioni Usa su Tel Aviv

Gli Stati Uniti hanno fatto pressione per limitare la risposta di Israele all'attacco di mortaio di ieri da parte di Hezbollah e astenersi dal colpire Beirut, secondo quanto riportato dai media ebraici che citano fonti israeliane. Gli Usa hanno chiesto a Israele di astenersi da "risposte non proporzionate". Ieri sera l'esercito israeliano ha lanciato un'ondata di attacchi aerei in Libano dopo che Hezbollah ha sparato due mortai nell'area del Monte Dov per la prima volta da quando è entrato in vigore il cessate-il-fuoco. Gli Stati Uniti hanno anche fatto pressione sul Libano per garantire che Hezbollah non intensificasse gli attacchi e non mettesse a repentaglio il cessate il fuoco.