Israele news, Francia e Stati Uniti bacchettano Tel Aviv: “Così non rispettate la tregua”

Roma, 2 dicembre 2024 - La tregua tra Israele e Hezbollah traballa, ma non per il gruppo filio-iraniano ma per lo ‘zelo’ dell'esercito israeliano che anche oggi ha sferrato attacchi con droni in Libano con il risultato di aver ucciso una persona a Beirut e ferito un soldato dell'esercito libanese. "Un drone nemico ha colpito un bulldozer dell'esercito in una postazione, provocando il ferimento di un soldato", denunciano a cinque giorni dall'entrata in vigore della tregua. Mentre la vittima del drone a Marjayoun, nel sud del Libano. Le Idf (Forze di Difesa israeliane) non hanno commentato. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, al telefono con l'omologo francese Jean-Noel Barrot che lo invitava a rispettare la tregua, ha accusato il Partito di Dio: "Israele non viola il cessate il fuoco, ma lo applica di fronte alle violazioni di Hezbollah, che richiedono una risposta immediata in tempo reale", aggiungendo "la stessa presenza di Hezbollah a sud del fiume Litani è una violazione fondamentale. Devono spostarsi a nord". Ma la bacchettata a Tel Aviv è arrivata anche dagli Stati Uniti. Washington, secondo fonti informate, ha avvertito Israele che così sta violando i termini dell'accordo di cessate il fuoco. "Violazioni israeliane della tregua, principalmente con il ritorno visibile e udibile dei droni dell'Idf nei cieli di Beirut", hanno commentato dagli Usa, ha scritto Ynet, sottolineando che per far durare il cessate il fuoco "occorre moderazione da tutte le parti".

