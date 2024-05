Tornado devasta il Texas: almeno 5 morti, anche un bambino. “In 150 intrappolati nella stazione di servizio”

Dallas, 26 maggio 2024 – Incubo tornado negli Stati Uniti. L’ultimo, devastante, ha colpito sabato notte il Texas, causando almeno cinque vittime tra cui un bambino. Il bilancio iniziale parlava di due morti, ma le autorità avevano lasciato intendere che fosse provvisorio e che i numeri sarebbero drammaticamente aumentati. Oltre 60 i feriti, forse 80, nell’area a nord di Dallas, mentre due bambini risultano dispersi. Lo ha dichiarato lo sceriffo Ray Sappington all'Abc.

Si segnalano diversi danni alle abitazioni, alcune risultano letteralmente distrutte. E ancora tetti scoperchiati, alberi divelti e camion ribaltati in mezzo alle strade. I residenti riferiscono di scene di panico e caos, con chicchi di grandine grandi come palline da baseball caduti a terra. Nessuna vittima in una stazione di servizio di Valley View dove 150 persone hanno cercato riparo, rimanendo intrappolate, durante il passaggio del tornado. La struttura è stata praticamente distrutta, il tetto crollato. Un miracolo che nessuno abbia perso la vita.

Pochi giorni fa una raffica di tornado si era abbattuta in Iowa, devastando la città di Greenfield. Oltre 20 fenomeni registrati, con un bilancio di cinque morti e 35 feriti. "È semplicemente straziante. È orribile. È difficile descrivere la devastazione finché non la si vede davvero", aveva commentato il governatore dell'Iowa Kim Reynolds in una conferenza stampa. ''Preghiamo per coloro che hanno tragicamente perso la vita a causa dei tornado mortali che hanno devastato l'Iowa”, aveva dichiarato in un briefing la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, augurando “una pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti. L'Amministrazione Biden è profondamente grata ai primi soccorritori che sono entrati in azione per salvare vite''.