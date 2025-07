Gaza, l’inviato Usa Witkoff interrompe i colloqui: “Hamas non è in buona fede”

Roma, 24 luglio 2025 – Brusco stop nei colloqui di Doha per una tregua tra Israele e Hamas. Il negoziatore americano per il Medio Oriente Steve Witkoff ha annunciato il ritiro della delegazione statunitense. A dare la notizia è stato lo stesso Witkoff con un post su X. In precedenza, anche Israele aveva annunciato il ritiro della propria delegazione. “Abbiamo deciso di richiamare il nostro team da Doha per consultazioni, a seguito della recente risposta di Hamas, che dimostra chiaramente la mancanza di volontà di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza”, ha scritto Witkoff.

Steve Witkoff

L'inviato di Donald Trump ha anche sottolineato che Hamas “non agisce in buona fede” e ha dichiarato che gli Stati Uniti “prenderanno in considerazione opzioni alternative” per riportare a casa gli ostaggi israeliani, ma non fornisce dettagli su quali ‘opzioni alternative’ potrebbero prendere in considerazione gli Usa, e non è chiaro se la dichiarazione sia un tentativo di aumentare la pressione sul gruppo terroristico affinché scenda a compromessi. “È un vero peccato che Hamas si sia comportata in modo così egoista. Restiamo determinati a porre fine a questo conflitto e a garantire una pace duratura a Gaza” conclude il negoziatore Usa.

Nelle stesse ore il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato che Hamas non deve interpretare come una ‘debolezza’ l'intenzione di Israele di raggiungere un accordo di tregua a Gaza. “Stiamo cercando un nuovo accordo per liberare i nostri ostaggi. Ma se Hamas considera la nostra intenzione come una debolezza, come un'opportunità per imporci condizioni di resa che metterebbero in pericolo lo Stato di Israele, si sbaglia di grosso”, ha detto Netanyahu.