Se muore l’umanità, la fame fa strage di bimbi: denutrito uno su tre

Roma, 24 luglio 2025 – Dov’è Dio mentre a Gaza l’abominio dell’inferno si consuma e i bambini muoiono di missili e di fame? Il Dio degli ebrei, dei cristiani, dei musulmani — qualunque esso sia — dove si trova, dove sta guardando, mentre l’uomo consente uno sterminio così immane di bambini? È utile chiedersi dove sia Dio, almeno per chi ha fede, perché su dove sia finito l’uomo la risposta è ormai chiara: è tornato nel punto più basso del proprio abisso, come ad Auschwitz, a Hiroshima, in Ruanda, nei gulag di Stalin, nelle Americhe preda dei conquistadores. Abbiamo già abitato luoghi dove abbiamo annientato bambini e innocenti. Ci eravamo detti ‘Mai più’ dopo il 1945, ma abbiamo mentito. L’uomo ha perso, è finito, perduto, a Gaza, oggi.

Una donna con in braccio un bimbo denutrito

Ma Dio dov’è? Una madre stringe un figlio che pesa tre chili a otto mesi, gli canta una ninna nanna che ha perso le parole. Un padre fruga nelle macerie cercando una scatola di biscotti. Un bambino cammina per strada con la pelle incollata alle ossa e gli occhi svuotati. Ingoia sabbia e calce per sopire il senso della fame. No, non è un film, né un racconto sui campi di sterminio. Siamo a Gaza. Nel presente. E siamo tutti coinvolti. Tutti. Nessuno escluso.

Qui l’umanità muore con i bambini. La fame ha la faccia dell’infanzia rubata. E quella morte non fa rumore. Non ha il boato della bomba, non lascia crateri nel cemento né sangue sui titoli di giornale. È più lenta, più vile, più democratica. È la fame che oggi uccide più dei proiettili. I missili distruggono le case, la fame distrugge i corpi, spegne e scava i bambini dall’interno. Non c’è più cibo né acqua potabile, né vie d’uscita. Centinaia di tonnellate di aiuti umanitari sono bloccate al confine da settimane. E mentre l’Occidente intasa i social con foto di aperitivi, mari e montagne, a Gaza il pane è un miraggio, il latte un ricordo, i pasti un sogno.

Gli ospedali sono vuoti, ma non di pazienti: mancano medicinali, anestetici, incubatrici. I bambini vengono operati senza anestesia, con un cuscino stretto alla bocca. La malnutrizione acuta colpisce un bambino su tre. I neonati pesano come gattini. I piccoli muoiono come foglie secche. Non si muore solo di guerra, ma anche per la crudeltà dell’abbandono. Il mondo osserva, commenta, forse piange in silenzio, ma non agisce. C’è chi parla di geopolitica, equilibri strategici, equidistanza. Le Nazioni unite stimarono che un bambino moriva ogni dieci minuti a Gaza. Il riferimento era alle bombe, ora c’è anche la fame. Dieci minuti. Il tempo di un caffè. Un articolo letto a metà. Un bambino in meno. Il confine è chiuso, i campi distrutti, il mare irraggiungibile, la fame un’arma silenziosa, legale, invisibile, un’arma di sterminio collettivo. E a pagarne il prezzo più alto sono i più piccoli. I più innocenti. I più dimenticati.

Non servono più solo aiuti. Serve indignazione. Serve una scossa morale. Serve dire basta. Perché, quando il cibo diventa un’utopia, la politica non basta. Quando un bimbo muore di fame, non è solo una tragedia. È un fallimento globale. È un crimine che appartiene a tutti. Viviamo in un mondo che ha inventato l’intelligenza artificiale, ma non sa far arrivare un pezzo di pane a chi sta morendo. E allora diciamolo chiaro: oggi, a Gaza, non sono le bombe a uccidere di più.

È la fame. E chi la lascia fare ne porta il peso. Chomsky un tempo scrisse che “L’istruzione non è memorizzare che Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei. È capire come milioni di persone comuni furono convinte che fosse giusto farlo. È imparare a riconoscere i segni della storia, se si ripete”. Ebbene la storia si sta ripetendo. E l’istruzione non è servita a nulla. L’uomo ha perso definitivamente sé stesso.

E Dio dov’è? Questa non è più una domanda. È una preghiera.