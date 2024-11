La beffa del sito satirico The Onion: si compra Infowars del complottista Alex Jones per farne una parodia di sé stesso

New York, 14 novembre 2024 - Per gli appassionati è la beffa del secolo: lo strafottente The Onion si è comprato l’estremista Infowars e per farne la sua stessa parodia. Una bandierina piantata nel sito web cospirazionista di estrema destra fondato da Alex Jones. Proprio quello contro cui si batte, ridendo da anni, il sito satirico americano che ha nel mirino proprio le tesi cospirazioniste, e non disdegna di diffondere notizie platealmente false e provocatorie.

Alex Jones, complottista di estrema destra

Infowars rispecchiava il suo fondatore, il conduttore radiofonico statunitense, un ultraconservatore di estrema destra e complottista, o come lui stesso si definisce un paleoconservatore e libertario. Noto per le accuse lanciate dal suo programma radio "Alex Jones Show" da Austin, e dai suoi siti come Infowars, NewsWars e PrisonPlanet, al governo degli Stati Uniti di aver pianificato l'attentato di Oklahoma City del 1995 e gli attentati dell'11 settembre 2001. Fino alla causa della sua rovina, le teorie del complotto riguardo al massacro alla Sandy Hook Elementary School del 2012. Jones fu condannato a pagare un risarcimento di 45 milioni di dollari di "danni punitivi" e 4,1 milioni di dollari di risarcimento alla famiglia di Jesse Lewis, un bambino di 6 anni, per aver affermato per anni che la sparatoria alla Sandy Hook è stata una montatura organizzata da attivisti del controllo delle armi e che i genitori dei bambini erano attori. Lo stesso anno è stato condannato in Connecticut per le stesse ragioni a pagare un risarcimento record di 473 milioni di dollari di "danni punitivi" e 965 milioni di dollari di risarcimento a sette famiglie e a un agente dell'FBI. L'annata si chiuse con la bancarotta di Jones.

La beffa di The Onion

E The Onions ha colto la palla al balzo, come si legge nell'articolo di apertura del sito "Here’s Why I Decided To Buy ‘InfoWars’" (Ecco perché ho deciso di acquistare "InfoWars") in cui si spiega che lo scopo del sito satirico è di rilanciare a gennaio la testata del 'nemico' Jones, ma facendone una parodia di sé stessa, prendendo in giro lo stesso Jones, che ha fatto una fortuna diffondendo per anni notizie false e complottiste.