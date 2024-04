Terremoto in New Jersey, scossa di magnitudo 4.7. Oscillano i grattacieli di New York

New York, 5 aprile 2024 – Non solo Taiwan e Giappone. La terra trema anche dall'altra sponda dell'Oceano: un terremoto di magnitudo 4.7 della Scala Richter è stato registrato in New Jersey. Lo fa sapere l'istituto geofisico americano Usgs, secondo cui l'epicentro è stato localizzato a circa sei chilometri da Whitehouse station, a una profondità di cinque.

Il sisma è stato avvertito anche nella città di New York, dove i grattacieli e i palazzi hanno oscillato per qualche secondo. Gli effetti si sono sentiti anche al Palazzo di Vetro, la sede dell'Onu a midtown di Manhattan. I lavori del Consiglio di sicurezza, riunito per affrontare la situazione a Gaza, si sono fermati per alcuni secondi, per poi riprendere.

Non ci dovrebbero essere danni, ma gli studenti di molte scuole sono stati fatti uscire dalle aule per motivi di sicurezza.

Le scosse sarebbe state rilevate anche a Boston e Filadelfia.