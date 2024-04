Israele riapre il valico di Erez e il porto di Ashdod per gli aiuti a Gaza. Usa: “Proteggere civili e operatori umanitari”

04:45

Usa: "Proteggere civili e operatori umanitari"

Gli Stati Uniti "accolgono con favore" l'annuncio del governo israeliano, "su richiesta del presidente" Joe Biden, di impegnarsi ad aprire il porto di Ashdod per la consegna diretta di aiuti umanitari a Gaza, e per aprire il passaggio di Erez in modo da favorire il raggiungimento del nord di Gaza da parte dei convogli umanitari. Lo ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson.

"Come ha detto il presidente nel corso della telefonata di oggi (con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ndr) - ha aggiunto Watson - la politica degli Stati Uniti su Gaza sarà determinata dalle azioni intraprese da Israele, incluse quelle per proteggere civili innocenti e garantire la sicurezza degli operatori umanitari". "Siamo - ha continuato la portavoce - a lavorare in totale coordinamento con il governo di Israele, i governi di Giordania e Egitto, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie, per garantire che questi passi vengano fatti davvero e portino a un significativo aumento della consegna di aiuti umanitari a civili che ne hanno un disperato bisogno, in tutta Gaza, nei giorni e settimane a venire".