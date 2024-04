Strappo nel governo Netanyahu, il ministro Gantz: “Elezioni anticipate a settembre”. E Biden accusa Israele per l’uccisione dei 7 operatori Wck

Roma, 4 aprile 2024 – Si apre uno strappo nel governo di Netanyahu mentre il presidente Biden alza la voce e accusa Israele dell’uccisione dei 7 operatori dell’ong americana World Center Kitchen. É il ministro della Guerra israeliano Gantz che, per la prima volta, chiede elezioni anticipate a settembre e assesta così un colpo al primo ministro Netanyahu assediato dalle proteste della piazza. Gantz è in testa a tutti i sondaggi e, per ora, il Likud ha replicato: "Il governo va avanti”.

Carro armato israeliano

Intanto, cresce l’indignazione per l’attacco missilistico che ha colpito i veicoli dell'ong Usa World Center Kitchen uccidendo 7 operatori umanitari di diverse nazionalità. Assieme alla richiesta di un’indagine indipendente che chiarisca le responsabilità, il presidente americano Biden si è detto “indignato e addolorato” e ha accusato Israele: “Erano operatori coraggiosi ed altruisti, gli israeliani non hanno fatto abbastanza per proteggerli”. “Un raid disumano”, è l’accusa della Gran Bretagna. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere conto della morte nel blitz di un suo operatore. Condanna è arrivata anche dalla Nato, mentre l'Idf continua a ribadire che è stato “un errore che non doveva capitare”.

