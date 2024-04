Guerra Israele Hamas, l’esercito israeliano: “L’attacco contro ong è stato un errore”. Biden furioso: “Indignato, Tel Aviv non fa abbastanza per proteggere i civili”

Roma, 3 aprile 2024 - "Un grave errore", l'esercito israeliano ha ammesso che l'attacco al convoglio della ong Wck, in cui sono morti sette operatori umanitari, "non sarebbe dovuto accadere". Dopo il premier Benyamin Nethanyahu, anche il capo di Stato Maggiore israeliano, il generale Herzi Halevi, è apparso in video per scusarsi: "È stato un errore che ha fatto seguito a un'errata identificazione di notte, durante una guerra, in condizioni molto complesse". La morte dei sette operatori di Gb, Polonia, Australia, Canada e Stati Uniti, è stato condannato a livello internazionale, duro anche il commento del presidente Joe Biden: "Sono indignato e addolorato per la morte di sette operatori umanitari della World Central Kitchen, tra cui un americano, avvenuta ieri a Gaza. Fornivano cibo ai civili affamati nel mezzo di una guerra. Erano coraggiosi e altruisti. La loro morte è una tragedia", il numero uno della Casa Bianca ha condannato Tel Aviv senza mezzi termini: "Israele non ha fatto abbastanza per proteggere gli operatori umanitari che cercano di fornire ai civili l'aiuto di cui hanno disperatamente bisogno e non ha fatto abbastanza neppure per proteggere i civili".

E minacce di ritorsione contro Israele continuano ad arrivare dall'Iran dopo il raid a Damasco in cui sono morti una dozzina di persone, tra cui alti membri delle Guardie Rivoluzionarie. Il presidente Ebrahim Raisi, come la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, ha condannato il bombardamento in una telefonata con l'omologo siriano Bashar al-Assad: "Il regime israeliano e i suoi sostenitori saranno sicuramente puniti per il vergognoso attacco del regime alla sede consolare iraniana a Damasco e anche per i crimini che hanno commesso nella Striscia di Gaza".

