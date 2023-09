Terremoto in Marocco di magnitudo 7, centinaia di morti

Rabat, 9 settembre 2023 – Una forte scossa di terremoto - magnitudo 7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre 150 feriti. Il primo bilancio è stato fatto dal ministro dell'Interno marocchino. I sismografi hanno registrato la scossa alle 23.11 di venerdì 8 settembre.

L'epicentro è stato localizzato al centro del paese, a 16 chilometri del villaggio Tata N'Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech. La scossa però è stata sentita lungo tutta la dorsale dell'Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall'altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi. Ingenti i danni materiali. Sono state mobilitate le forze dell'ordine, la protezione civile e il personale medico e paramedico per predisporre un eventuale piano di emergenza.

Le operazioni di salvataggio

Le squadre di soccorso in azione nelle zone colpite dal sisma. Operazioni complicate per le difficoltà a raggiungere le aree più colpite dal sisma a causa dei danni e dei blocchi presenti lungo le strade. A renderlo noto è l'emittente statale Al Aoula.

I monumenti danneggiati

Il potente sisma ha danneggiato parte delle storiche mura della città di Marrakesh. Erette intorno al 1120, per difendere la città dagli attacchi delle tribù berbere del sud, le mura sono lunghe 10 chilometri e contano 18 porte. A dare la notizia dei danni alle storiche mura è l'emittente televisiva statale Al Aoula.

Michel: “Ue pronta pronta a sostenere il Paese”

"Notizie tremende" quelle che seguono in queste ore il devastante terremoto in Marocco. "I miei pensieri vanno a tutte le persone coinvolte nella tragedia e ai soccorritori che svolgono le operazioni di ricerca". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "L'Ue - ha aggiunto - è pronta a sostenere il Marocco in questi momenti difficili".

Meloni: “L’Italia pronta ad aiutare”

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. “Meloni - si spiega - ha espresso vicinanza e solidarietà al primo ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell'Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza”.

Scholz: “Il nostro pensiero va alle vittime”

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha inviato le sue condoglianze alle vittime del terremoto "devastatore". "Sono notizie terribili che provengono dal Paese - ha scritto Scholz su X -. In queste ore difficili i nostri pensieri vanno alle vittime e a tutte le persone colpite da questa catastrofe naturale" ha detto Scholz da Delhi dove partecipa ai lavori del G20.