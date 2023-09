Terremoto in Marocco: in salvo 200 italiani nell’area. La testimonianza: “Noi bloccati sui monti dell’Atlante”

Roma, 9 settembre 2023 – "Siamo preoccupatissimi, siamo bloccati fuori dall'hotel sul passo Tizi n'test e la strada è sbarrata da una frana da entrambe le parti. Ora ci stiamo incamminando verso Agadir, sono trenta chilometri per fortuna in discesa ma dobbiamo a sbrigarci perché inizia a fare caldo". A raccontarlo è una turista italiana in vacanza in Marocco col marito e il figlio 15enne sorpresi dal terremoto della notte scorsa mentre si trovavano sulle montagne dell'Atlante.

Crolli a Marrakesh dopo il terremoto di magnitudo 6.8 (Ansa)

"Ci troviamo in una zona, il Tizi 'n test dove non ci sono soccorritori, non ci sono autorità, non c'è nessuno, per questo abbiamo deciso di incamminarci a piedi verso Agadir non verso Marrakech, sappiamo che lì è un disastro – prosegue la turista –. Se è prudente incamminarci a piedi? Che altro dovremmo fare, cosa aspettiamo? Abbiamo due bottiglie d'acqua, mio figlio è riuscito a caricare il cellulare. Ci sono state altre scosse. La mia paura è che venga giù la montagna"

La Farnesina ha fatto sapere che tutti i nostri connazionali stanno bene. "I 200 italiani che erano presenti in quell'area (del sisma) sono tutti in salvo, l'Ambasciata e i consolati sono operativi. Insieme alla nostra unità di crisi diamo notizie minuto per minuto e informiamo tutti gli italiani sul da farsi. Ora non devono andare all'aeroporto di Marrakech, ma è bene che vadano, se vogliono ripartire, agli aeroporti di Casablanca o di Rabat perché l'aeroporto di Marrakech è intasato", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare Unità di Crisi al numero +39 06 36225", scrive la Farnesina su X.

Il Marocco è una uno dei Paesi che ha visto crescere notevolmente i flussi turistici in questi ultimi anni. I viaggiatori italiani arrivati nel mese di giugno sono stati 27.541 in aumento del 4,3% rispetto ai 26.393 dello stesso mese del 2022. La meta più gettonata è sicuramente Marrakesh, dove alcuni nostri connazionali vivono e lavorano. Uno di loro, Giancarlo Passaro, titolare del locale La Bottega, ha raccontato ad Askanews la notte di paura.

"Verso le 11 meno un quarto, abbiamo sentito una grossissima scossa, ha iniziato tutto a tremare, mi trovavo nel locale che gestisco che è nella città nuova, all'improvviso i miei collaboratori e i clienti hanno iniziato a correre in strada. Il locale si trova davanti alla chiesa cattolica, il campanile ha iniziato a oscillare – riferisce l'uomo –. Ci siamo trovati tutti in strada, non abbiamo gli stessi problemi della medina perchè abbiamo più spazio. In medina le strade sono strette con le case una attaccata all'altra. Le mura della città sono danneggiate e molte case sono implose. Poi c'è stata anche una scossa di assestamento, nessuno è rientrato, siamo stati fuori, io sono rientrato a casa molto tardi e non abbiamo dormito. Abbiamo paura che arrivi ancora qualcosa, è stata una brutta esperienza. Grazie a Dio stiamo tutti bene, ma è ancora difficile comunicare perché le linee sono interrotte".