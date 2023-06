Terremoto in Francia: nuova scossa di magnitudo 5 nell’Ovest del Paese

Roma, 17 giugno 2023 - Terremoto nell’Ovest della Francia. Dopo la prima scossa del tardo pomeriggio di ieri di magnitudo 5,3 verificatasi nella località di Cram-Chaban (Charente-Maritime), vicino Mauzè-sur-le-Mignon (Deux-Se'vres), a metà strada tra La Rochelle e Niort, avvertita anche nelle città di Rennes, Bordeaux e Limoges, nella notte una nuova scossa di assestamento è stata registrata sempre nell'Ovest del Paese. La seconda scossa delle 4.27, secondo quanto comunicato dalla Rete nazionale di monitoraggio sismico (Renass) e l'Ufficio sismologico centrale francese (BCSF), è stata di magnitudo 5.

La Prefettura di Deux-Se'vres ha riferito che i vigili del fuoco hanno eseguito ricognizioni dopo le chiamate dei cittadino che hanno avvertito anche la seconda scossa come "fortissima". Gli interventi sono stati effettuati soprattutto sugli edifici che erano già stati colpiti e danneggiati dalla prima scossa di ieri. Nella Francia continentale l'ultimo terremoto di magnitudo superiore a 5 risale al 2019 nella Drome. "In media, ce n'è uno ogni 10 anni", ha detto Je'rome Vergne, sismologo dell'Earth and Environment Institute di Strasburgo. "Nella regione, l'ultima scossa di entità abbastanza simile risale al 1972 ad Ole'ron. Quindi per la regione del grande ovest, è davvero un evento importante", ha sottolineato.