Terremoto a Cuba, due forti scosse: magnitudo 5.9 e 6.8

Roma, 10 novembre 2024 – Cuba trema. Due forti scosse di terremoto, di magnitudo 6,8 e 5,9, a poca distanza l’una dall’altra, hanno investito la parte meridionale del paese. Lo ha reso noto il servizio sismologico statunitense Usgs. L'US Geological Survey ha stimato la scossa a nove miglia (14,2 chilometri) sotto l'Oceano, circa 22 miglia al largo della costa di Bartolomeo Maso nella provincia meridionale di Granma.

Secondo il sito dell'United States Geological Survey la scossa di magnitudo 6.8, si è verificata alle ore 11.49 locali, le 17.49 in Italia. Poco prima, alle 10.50 locali, un’altra scossa aveva raggiunto magnitudo di 5.9 con epicentro localizzato nell'Oceano Atlantico, 39 km a sud da Bartolomé Masó, che si trova a quasi 800 km dalla capitale L'Avana.

Nonostante la forte scossa non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Tutto a pochi giorni di distanza dal terribile uragano Raphael che si è abbattuto su Cuba facendo collassare la rete elettrica e provocando black out per un paio di giorni.