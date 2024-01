Nuovo allarme a Taiwan, palloni cinesi sorvolano l’isola. Sale ancora la tensione

Terremoto in Giappone, cresce il bilancio delle vittime: 48 morti e decine di feriti gravi. Si scava sotto le macerie, il premier: “Battaglia contro il tempo”

Gli scenari di guerra. Strazzari: "Diplomazia in affanno, stallo su Kiev e Gaza. Ora allarme per Taiwan"

Esteri

Terremoto in Giappone, video choc in rete: momenti da incubo in un parcheggio sotterraneo