Thailandia, un caso del nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie: è il primo in Asia

Bangkok, 22 agosto 2024 – La Thailandia ha confermato oggi il primo caso noto in Asia del nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie, denominato Clade 1b, in un paziente che aveva viaggiato in Africa. Il Dipartimento per il controllo delle malattie ha affermato che i test di laboratorio sull'europeo di 66 anni hanno confermato che era infetto da Mpox Clade 1b.

Intanto in Argentina, nelle ultime ore, è stato confermato un secondo caso di Mpox nella città di Rosario, su un uomo rientrato da un viaggio in Spagna. Solo tre giorni fa il ministero della Salute aveva lanciato un allarme epidemiologico, segnalando che nel 2024 i casi del virus confermati sono stati otto, con tre contagi in più in una sola settimana. Tuttavia, il primo malato di vaiolo delle scimmie in Argentina risale al 2022. Da allora ci sono stati 1.157 episodi confermati e due morti. A dimostrare quanto sia forte il livello di attenzione sono le procedure seguite nel caso di una nave messa in quarantena per 24 ore. Non appena venuti a conoscenza dei sintomi compatibili con il virus in un membro dell'equipaggio, le autorità hanno infatti attivato il protocollo di emergenza. Tutto il personale a bordo - circa una ventina di persone - "è stato controllato e solo un uomo che ha mostrato segni compatibili", è stato sottoposto ad esami, con l'ordine per tutti di non scendere a terra fino all'esito dei test.

Anche nel vicino Brasile (Paese da cui arrivava l'imbarcazione bloccata) è riapparso il vaiolo delle scimmie. Con un numero medio di casi compreso tra 40 e 50 al mese, il Paese latino-americano teme di poter rivivere l'incubo dell'agosto del 2022 quando fu registrato il picco dell'infezione con più di 40mila casi in un solo mese.

Sempre in America Latina, anche il Messico si sta attrezzando per la prevenzione. Secondo l'ultimo rapporto del Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica (Conave), al 10 di agosto i casi registrati sono stati 53, con la maggior concentrazione - 32 - a Città del Messico. In risposta all'emergenza sanitaria dichiarata dall'Oms, il Conave ha intanto pubblicato un avviso per chiarire le procedure da mettere in atto di fronte a casi a rischio.