Svezia, rogo del Corano fuori dalla moschea: ok della polizia. Alta tensione a Stoccolma

Stoccolma, 28 giugno 2023 – "Voglio esprimere la mia opinione, strapperò il Corano e lo brucerò". La polizia svedese ha autorizzato la protesta fuori dalla moschea di Stoccolma, accogliendo la domanda di un cittadino. Il rogo dovrebbe avvenire mercoledì pomeriggio, all'inizio della tre giorni di festa musulmana Eid al-Adha. Lo riporta il media svedese Expressen.

Il via libera arriva a seguito della sentenza della Corte d'Appello, secondo cui era sbagliato che la polizia rifiutasse le manifestazioni a causa del rischio di un attentato. Così dopo un tira e molla durato un paio di settimane, ecco l’ok alla contestazione organizzata dal cittadino: “I rischi per la sicurezza e le conseguenze che l'autorità può vedere connesse al rogo del Corano non sono di natura tale da poter essere, secondo la normativa vigente, la base per una decisione di rigetto di una domanda di raduno pubblico”, si legge nel documento.

Intanto a Stoccolma le forze dell’ordine sono in stato di allerta e hanno chiamato rinforzi da tutto il Paese.

Un altro quotidiano svedese, DN, spiega che la manifestazione organizzata dall’uomo “è intesa come una critica al Corano e alla legge della Sharia, che considera una minaccia per la democrazia", ​​e che non ha nulla a che fare con il processo di adesione alla Nato da parte della Svezia.

A gennaio il rogo del libro sacro musulmano davanti all'ambasciata turca aveva provocato settimane di proteste.