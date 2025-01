Stop ai fondi Usa per progetti umanitari a favore di Kiev . Ok al sostegno militare

Se l’assistenza militare americana a Kiev per ora continua, numerosi progetti umanitari sono invece stati bloccati a causa del congelamento degli aiuti all’estero deciso per tre mesi dall’amministrazione di Donald Trump. E mentre sul terreno continua l’avanzata delle truppe russe, il Cremlino reagisce all’estensione per altri sei mesi delle sanzioni Ue, affermando che si tratta di "armi a doppio taglio" che faranno soffrire anche gli stessi europei.

Fra le prime decisioni del nuovo presidente americano vi è stata quella di sospendere per 90 giorni i programmi di assistenza all’estero in attesa di una revisione dei finanziamenti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che "la restrizione, per ora, è sui programmi umanitari", e che "gli aiuti militari non sono stati fermati, grazie a Dio".

Ma diverse fonti hanno detto che il congelamento ha colpito tra gli altri le organizzazioni a sostegno dei veterani, i media locali e l’assistenza sanitaria: piccoli organi di stampa locali e gruppi di assistenza hanno annunciato di essere costretti a chiudere. "La maggior parte dei progetti ha l’ordine di fermarsi", ha dichiarato una fonte della missione dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USaid).

Dall’invasione russa del febbraio 2022 l’Agenzia Usa ha fornito all’Ucraina 2,6 miliardi di dollari in aiuti umanitari, 5 miliardi in assistenza allo sviluppo e più di 30 miliardi in sostegno diretto al bilancio, secondo il suo sito web.