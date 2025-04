Israele bombarda ospedale a Gaza City. Idf: “Era centro di comando di Hamas”

08:16

Idf: ospedale usato da Hamas per attaccare

L'Idf e lo Shin Bet rendono noto di aver attaccato nella notte un centro di comando di Hamas all'interno dell'ospedale Al-Ahli a Gaza. "Il complesso è stato utilizzato dai terroristi per pianificare ed eseguire attacchi contro l'esercito e i cittadini di Israele", afferma una nota, aggiungendo che prima del raid ha emesso avvisi di evacuazione nella zona e usato armi di precisione e sorveglianza aerea. "L'organizzazione terroristica Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale, sfruttando brutalmente gli edifici civili e la popolazione civile come scudi umani per operazioni terroristiche", dichiara l'esercito, invitando Hamas a smettere di utilizzare le strutture mediche come copertura.

La direzione dell'ospedale Al-Ahli a Gaza City ha riferito che il bombardamento "ha provocato la distruzione dell'edificio chirurgico", riporta Channel 12. "Non abbiamo più un posto sicuro dove stare", hanno detto alcuni residenti della Striscia di Gaza dopo l'evacuazione dell'ospedale. Secondo il servizio di emergenza civile di Gaza, non si sono registrate vittime. Intanto l'Idf ha annunciato che l'ospedale potrebbe subire nuovi attacchi.