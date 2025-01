Spirit Airlines: “No a tatuaggi offensivi e vestiti volgari a bordo”. E chi sgarra le nuove regole non vola

Roma, 24 gennaio 2025 – Spirit Airlines, compagnia aerea low-cost statunitense, aggiorna le proprie regole e impone ai passeggeri un look sobrio. Per viaggiare a bordo potrà essere necessario nascondere alcuni tatuaggi o presentarsi con un abbigliamento adeguato al loro prossimo volo. A riportare la notizia sono una serie di media locali, tra cui la Cnn.

Dal 22 gennaio, Spirit Airlines ha cambiato il suo ‘contratto di trasporto viaggiatori’, dichiarando che i passeggeri "non saranno autorizzati a salire" o "potranno essere tenuti a lasciare un aeromobile" se si presentano "a piedi nudi o vestiti in modo inadeguato, o i cui vestiti o articoli, comprese le arti del corpo, sono lascivi, osceni o offensivi per natura". Si legge anche che "inadeguatamente vestito" può significare presentarsi con "vestiti trasparenti, non adeguatamente coperti, con seni, natiche o altre parti private esposte".

Immagine dal profilo Instagram di John Garcia Jr, il passeggero che è stato invitato ad abbandonare il velivolo a causa della scritta offensiva riportata sulla felpa

Le scelte di moda sono state quindi considerate un problema per i viaggiatori. Ad alcuni di essi è stato negato l’imbarco e, in alcuni casi, la richiesta di abbandonare il velivolo è diventata virale come nel caso del passeggero John Garcia Jr.

L’uomo si era imbarcato a Los Angeles con l’intento di volare fino a San Antonio. Indossando una felpa con la frase "FVCK HATE WORLD TOUR" (scritta sul retro e sulla parte anteriore). Una volta salito, però, è stato invitato dal personale di volo ad abbandonare l’aereo a causa di ‘infrazione delle nuove normative della compagnia’, come lui stesso documenta sul suo profilo Instagram.

Un altro episodio simile si è verificato con una passeggera che indossava un ‘crop top’ (quindi con l’ombelico ben in vista). Anche lei è stata quindi invitata a lasciare l’aereo.

Resta ora da capire come il nuovo regolamento verrà accolto dai viaggiatori. Finora non si sono registrate lamentele, ma non è detto che la decisione della compagnia non scateni polemiche.