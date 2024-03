Sparatoria a Filadelfia, 8 studenti feriti alla fermata del bus: un 16enne è gravissimo

Washington, 7 marzo 2024 – Otto studenti feriti in una sparatoria alla fermata dell’autobus. È successo a Filadelfia, in Pennsylvania: i ragazzi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre aspettavano il pullman che li avrebbe portati a casa dopo la scuola. A sparare sono state tre persone, come ha riferito la polizia.

Almeno uno studente è rimasto gravemente ferito: “un 16enne è stato colpito nove volte dai proiettili”, ha detto il commissario Kevin Bethel in una conferenza stampa. Altri due ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, sono in condizioni stabili.

I precedenti

Si tratta della quarta sparatoria in quattro giorni nella capitale della Pennsylvania: negli episodi precedenti c'erano stati tre morti. A luglio, un 40enne armato di fucile ha ucciso quattro persone tra i 20 e i 59 anni e ferito due bambini di 2 e 13 anni. L’aggressore è stato poi arrestato vicino al luogo della sparatoria, nel quartiere di Kingsessing, a sud-ovest della città di Filadelfia.

