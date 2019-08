Dayton (Ohio), 4 agosto 2019 - Nuova, sanguinosa sparatoria in Usa: stavolta a Dayton, in Ohio, appena qualche ora dopo la strage a El Paso, in Texas. Nell'ennesima strage made in Usa (ormai si chiamano mass shooting, sparatorie di massa) sono morte 9 persone, oltre all'autore del massacro, che è stato ucciso. I feriti invece sono almeno 26. Nell'area, sono stati dispiegati numerosi agenti di polizia, come riferiscono i numerosi giornalisti accorsi sul posto. La scena è raccapricciante: corpi stesi a terra, coperti da lenzuola.

Emergono nuovi particolari: l'uomo che ha sparato indossava un giubbotto anti-proiettile e aveva un fucile calibro 223 con ulteriori caricatori ad alta capacità.

Alcuni testimoni raccontano che ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo al quale era stato negato l'ingresso all'interno del 'Ned Peppers', uno dei tanti locali dell'Oregon District, il quartiere della movida dove è avvenuta la sparatoria. Un'altra testimonianza riferisce che mentre l'uomo tentava di entrare nel bar, qualcuno lo avrebbe disarmato e poi colpito a morte.

Ecco uno dei molti video postati sui social:

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019

Pazienti in condizioni critiche e feriti vengono condotti agli ospedali Grandview e Kettering. L'area teatro della sparatoria è l'Oregon District di Dayton, il quartiere dei pub, dei ristoranti e dei locali notturni della città dell'Ohio e l'attacco è scattato poco dopo l'una del mattino di domenica (ora locale).

I democratici: troppe armi in Usa

Due stragi immotivate in 13 ore, un weekend horror che gli americani non dimenticheranno facilmente. E in questo clima fa gioco ai democratici tenere i riflettori accesi sulla diffusione delle armi negli Stati Uniti. Tra i più scossi per la strage di El Paso è Beto O'Rourke, ex sindaco e deputato della città, oggi candidato democratico alla nomination per la Casa Bianca: "Tenete quella merda sui campi di battaglia. Non portatela dentro le nostre comunità", ha detto. Dopo la notizia della sparatoria, O'Rourke ha cancellato gli appuntamenti in Nevada e California e ha fatto ritorno nella sua El Paso.

Anche l'altro texano che fa parte della pattuglia di candidati democratici alla nomination, l'ex sindaco di San Jose Julian Castro, è intervenuto sulla strage, chiedendo un maggiore controllo sulla diffusione delle armi. "Il mio cuore oggi è con la gente di El Paso che sta affrontando questa devsatante sparatoria di massa - ha scritto su Twitter - l'attacco ci ricorda il fallimento del nostro governo nell'assolvere il suo dovere principale: proteggere vite americane. Serve subito una riforma delle armi".