Clamoroso primo sondaggio dopo il ritiro di Biden: Kamala Harris davanti a Donald Trump

Washington, 23 luglio 2024 - Clamoroso sondaggio di Reuters-Ipsos (pubblicato sul sito dell'agenzia): Kamala Harris è davanti a Donald Trump 44% a 42% in un sondaggio di Reuters-Ipsos. L’indagine, condotta tra gli elettori registrati, ha un margine di errore del 3%. E' il primo sondaggio dopo il ritiro di Joe Biden. In una gara a tre, Harris guida col 42%, contro il 38% del tycoon e l'8% di Robert F. Kennedy. Il sondaggio è stato condotto lunedì e martedì, dopo la convention repubblicana, dove Trump ha accettato formalmente la nomina del suo partito, e dopo il ritiro dalla corsa annunciato da Biden domenica. Va segnalato che le rilevazioni a livello nazionale danno segnali importanti del sostegno americano ai candidati politici, ma visto il complesso sistema elettorale americano la differenza per la vittoria la fanno pochi Stati in bilico.

Kamala Harris (foto Ansa)

Donne, afroamericani, giovani

La montagna da scalare è alta: Kamala Harris deve ridefinire la campagna del partito democratico e tentare di recuperare consensi arrivando dove il presidente Joe Biden non poteva più puntare. Soprattutto tra le donne, gli afroamericani e i giovani. Stando ai numeri la candidata dem ha le condizioni per farcela. Le proiezioni sul voto emerse finora la vedono in grado di rivitalizzare la base. Fra le potenziali elettrici Harris - secondo un sondaggio YouGov condotto fra il 16 e il 18 luglio e riportato da Cbs - è in vantaggio con il 52% su Trump al 47% mentre fra gli afroamericani tocca addirittura un picco del 76% contro il 21% per il tycoon. E la distanza è notevole anche fra gli under29 il cui consenso verso Kamala è al 62%, quasi il doppio rispetto al 37% per Trump.

Kamala all’attacco

Oggi la Harris ha attaccato pesantemente Trump. ''Un predatore'' che ''ha abusato delle donne'': così ha definito lo sfidante repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump dopo aver avuto il sostegno di un numero sufficiente di delegati per ottenere la nomination democratica dopo il ritiro di Joe Biden.

Rivolgendosi allo staff della campagna elettorale presso la sede centrale del Delaware, Harris ha detto: "Io, insieme a voi, farò tutto ciò che è in mio potere per unire il nostro Partito democratico, per unire la nostra nazione e per vincere queste elezioni''. Harris ha poi ripercorso la sua carriera, ricordando allo staff della campagna elettorale che "come molti di voi sanno, prima di essere eletta vice presidente, prima di essere eletta senatrice degli Stati Uniti, sono stata Procuratore Generale della California e prima ancora ero un Pubblico Ministero in tribunale''. Ed è ''in quei ruoli – ha detto – che mi sono occupata'' di ''predatori che abusano delle donne, truffatori dei consumatori, imbroglioni che hanno infranto le regole per il proprio tornaconto. Quindi ascoltatemi quando dico che conosco che tipo è Donald Trump".