Slovacchia: studente accoltella a morte due persone a scuola, arrestato

Roma, 16 gennaio 2025 – Uno studente di 18 anni ha ucciso a coltellate due persone in una scuola nella città di Spisska Stara Ves, in Slovacchia. Secondo le informazioni diffusa dalla stampa slovacca, l'attacco ha avuto luogo dopo le ore 13 all'interno della palestra. Una terza altra persona è in condizioni critiche. Secondo i media locali, lo studente avrebbe aggredito l'insegnante e due suoi compagni di classe con un coltello.

In un primo momento la polizia aveva dichiarato che il giovane era in fuga, ma dopo poco ha annunciato che è stato arrestato. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Da quanto si apprende, sembra che il ragazzo fosse uno studente modello.

Il ministro dell'Interno slovacco, Matus Sutaj Estok, ha condannato l’episodio ed espresso le sue "sincere condoglianze alle famiglie delle vittime".

L’unico precedente avvenuto nel Paese di un attacco violento di questo tipo risale al 2020, quando un insegnante fu ucciso a coltellate in una scuola elementare nella Slovacchia centrale.

La città di Spisska Stara Ves si trova nel distretto di Kezmarok, vicino al confine con la Polonia, a circa 280 chilometri a nord-est della capitale Bratislava.

