"Trump ha detto ai suoi che Musk si dimetterà”. Il titolo Tesla schizza a Wall Street

Washington, 2 aprile 2024 – Al momento è solo un’indiscrezione, ma di quelle che creano fermento e condizionano le Borse. Elon Musk potrebbe presto dimettersi dal suo ruolo nel governo Usa. A ventilarlo sarebbe stato lo stesso presidente Trump che ne avrebbe parlato con la sua cerchia di fedelissimi, compresi i membri di gabinetto. Lo scrive Politico.

Stando alla nota testata, Trump sarebbe soddisfatto del lavoro del patron di Tesla al Doge, il dipartimento per l’efficienza della Pubblica amministrazione. Ma insieme avrebbero concertato che è tempo per Musk di tornare ai propri affari, magari ritagliandosi un ruolo esterno, di appoggio all’amministrazione: diventerebbe un super consigliere insomma.

Sarebbe una giravolta rispetto a quanto dichiarato dalla Casa Bianca all’inizio del mandato di Trump e cioè che Musk sarebbe entrato nel governo per restare e che di certo si sarebbe trovato un escamotage per dribblare il limite di 130 giorni l’anno di incarico per i “dipendenti governativi speciali” come è di fatto Musk.

Ma cosa ha fatto cambiare idea a Trump e a Musk?

Molti alleati di Trump non gradirebbero la ‘pesante’ presenza di Musk, diventato sempre più imprevedibile, dice Politico. Il gradimento si sarebbe abbassato ulteriormente con la sconfitta del candidato conservatore del Wisconsin alla Corte Suprema, Brad Schimel, rimasto 10 punti percentuale sotto la democratica Susan Crawford. Ma consideriamo la cosa anche dal punto di vista del magnate.

Le vendite di Tesla sarebbero sono in picchiata. Nel primo trimestre del 2025 sono calate del 13% a 336.681 unità, ai minimi dal 2022 e sotto le attese degli analisti. Le consegne del Model 3 e Y sono scese del 12% a 323.800 mentre quelle degli altri modelli hanno registrato una flessione del 46%. La produzione di Tesla è calata del 16% a 362.615 unità.

E proprio mentre a Wall Street si fanno strada le indiscrezioni su un possibile passo indietro di Elon, ecco che i titoli del colosso dell’auto elettrica rimbalzano recuperando le perdite di oltre il 6% registrate in avvio di seduta con il calo delle vendite nel primo trimestre e arrivando a toccare il +5,6%.