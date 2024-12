Siria, immagini satellitari: la Russia si sta ritirando dalle sue basi aeree e navali nel Paese

Roma, 13 dicembre 2024 - Immagini satellitari indicano che la Russia si sta preparando a lasciare le sue basi in Siria. Secondo la Cnn, che ha lanciato la notizia, le immagini raccolte da Maxar venerdì mattina non mentono: Mosca sta preparando gli aerei per evacuare il suo personale militare e civile dalle sue basi militari nel Paese medio orientale. I fotogrammi satellitari hanno mostrato la base aerea russa di Khmeimim, a Latakia, sulla costa mediterranea della Siria nord-occidentale, dove due aerei da trasporto militare pesante An-124 erano vicino alla pista con entrambi il muso sollevato, particolare che indica l'imbarco del carico. Le spie in orbita hanno anche immortalato un elicottero d'attacco che veniva smantellato per il trasporto. E nella stessa base sono avvistate anche parti di un'unità di difesa aerea S-400, sistema missilistico terra-aria russo, impacchettate pronte per il trasporto.

Le immagini raccolte da Maxar venerdì mattina della base aerea russa di Khmeimim, a Latakia, Siria

Via anche la flotta russa

Proprio oggi era filtrata la notizia che Mosca stava negoziando con le nuove autorità di Damasco per mantenere le sue basi militari in territorio siriano. Ma evidentemente non è stato raggiunto un accordo con i ribelli siriani. Anche le navi militari stanno traslocando, secondo la tv al Jazeera e il quotidiano tedesco 'Der Spiegel', che cita un memorandum del ministero della Difesa tedesco, la flotta navale russa ha già lasciato il porto siriano di Tartus.

Esperto: “Non è chiaro se è un’uscita completa”

Michael Kofman, ricercatore senior presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha scritto su un post che la Russia sembra stia lasciando le sue posizioni: "In breve, è in corso un ritiro. Non è ancora chiaro se si tratti di un'uscita completa. Ci sono indizi e voci in tal senso, ma è meglio aspettare le prove".