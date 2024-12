Siria news in diretta. Raid russo uccide il capo dei ribelli siriani. Teheran accusa: “Piano di Usa e Israele per destabilizzare”

08:57

Turchia a Usa: no a stato curdo

La Turchia è attenta osservatrice di quanto succede in Siria ed a scapito di equivoci ha voluto ricordare a Washinghton: "nessuno stato curdo in Siria". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan, stamane:"La Siria è sensibile per gli Usa ma lo è a maggior ragione per noi. Gli americani conoscono molto bene la nostra posizione. In Siria c'è una organizzazione terroristica (i curdi di Ypg ndr) legata agli Usa, se questi sospendessero il sostegno non durerebbero più di tre giorni. In questo contesto non è possibile la formazione di un nuovo Stato in Siria. Esiste uno stato curdo in Iraq, autonomo e federato e con l'Ypg non è in buoni rapporti. Il nostro obiettivo primario è mantenere l'integrità territoriale della Siria".