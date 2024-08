Si licenzia anche il capo dello staff,. Harry e Meghan sempre più soli: in sei anni hanno perso 18 dipendenti

Harry e Meghan ’si mangiano’ i loro collaboratori. Nel giro di sei anni sono stati abbandonati da ben 18 membri dello staff. E nessuno di questi, puntualizzano i siti di gossip, tornerebbe sui suoi passi. L’ultimo in ordine di tempo a fare le valigie è stato addirittura il capo dello staff, Josh Kettler, che ha tenuto stretto il posto per appena tre mesi. Non di più. Esperto di pubbliche relazioni, negli ultimi tempi era stato l’ombra dei Sussex: aveva organizzato lui, per dire, il "finto royal tour in Nigeria". Poi non ha più retto. "Josh Kettler non lavora più per Harry e Meghan", scrive il Daily Mail. Le dimissioni – irrevocabili – sono arrivate proprio a ridosso del viaggio dei Sussex in Colombia. Un bel problema per la coppia ’divora’ staff.