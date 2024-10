Sbranata dai leoni dello zoo mentre pulisce il recinto

Roma, 18 ottobre 2024 – Stava pulendo il recinto dei leoni dello zoo in cui lavorava, quando è stata attaccata e sbranata dal branco: è la tragica morte di Leokadia Perevalova, dipendente del Taigan Safari Park in Crimea. L’incidente, riportato dall’agenzia russa Tass, è avvenuto il 16 ottobre.

Perevalova, che aveva il ruolo di capo-guardiana del parco, aveva lasciato aperto il chiavistello della porta di protezione tra le due aree del recinto. Tre leoni sono quindi riusciti a raggiungerla e ad aggredirla. Secondo quanto dichiarato dal direttore dello zoo, Oleg Zubkov, quando i suoi colleghi sono giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per aiutarla.

Il direttore ha definito la morte della custode “un tragico incidente” e ha aggiunto che i leoni che hanno ucciso la custode non saranno sottoposti ad eutanasia. Sul suo canale Telegram, Zubkov ha pubblicato diversi video in cui parla dell’incidente: “I predatori non perdonano gli errori!”, si legge nella descrizione dle primo post pubblicato.

Oleg Zubkov, direttore del Taiga Safari Park, in un video pubblicato sul suo canale Telegram

A seguito dell’incidente, è stato aperto un procedimento penale per negligenza sul posto di lavoro: gli investigatori hanno ispezionato la scena e la documentazione sulle norme di sicurezza verrà analizzata, affinché vengano determinati i responsabili.

Leokadia Perelova era capo-guardiana dello zoo, dove lavorava da circa 17 anni, e formava gli altri dipendenti sul comportamento da tenere con gli animali predatori di cui si occupavano.

Il Parco Safari di Taigan si trova nella regione di Belogorsk, in Crimea, ed è lo zoo che possiede il maggior numero di grandi felini in Europa, con oltre 60 esemplari. Nel 2021, i dipendenti dell'ufficio del Comitato Investigativo russo per la Repubblica di Crimea e Sebastopoli hanno avviato un procedimento contro il parco safari dopo che uno dei suoi leoni ha attaccato un bambino di un anno che ha perso un dito.

Inoltre, le autorità hanno chiuso lo zoo per un mese nel dicembre del 2019, accusando Zubkov di aver dato agli animali mangime scaduto – accusa da lui negata. Il direttore ha denunciato pubblicamente il fatto, sostenendo le autorità russe di Crimea di aver cercato di “mandare in bancarotta” la sua attività e di aver deliberatamente congelato i suoi progetti dopo la presa di potere nel 2014.