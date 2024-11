Gran Bretagna: la regina Camilla malata, cancellati gli impegni. Altra tegola per la royal family

Londra, 5 novembre 2024 – Ancora problemi di saluti per la royal family britannica. La regina Camilla, moglie del re Carlo III, è stata obbligata a cancellare gli impegni dall’agenda già programmati per la settimana a causa di “un’infezione al torace”. L’ha comunicato Buckingham Palace senza riferire troppi particolari, ma solo che i medici "hanno consigliato un breve periodo di riposo" a casa". Ovviamente non si puntualizza quale tipo d'infezione la regina abbia contratto, al netto dell'ipotesi più scontata: quella di un qualche malanno virale di stagione all'apparato respiratorio.

"Con grande rammarico, Sua Maestà ha quindi dovuto ritirarsi dai suoi impegni per questa settimana, ma spera di essersi ripresa in tempo per partecipare agli eventi commemorativi di questo fine settimana”, si legge ancora nel comunicato ufficiale.

Nelle ultime settimane Carlo e Camilla sono stati molto impegnati. I due sovrani sono stati impegnati in un tour di 11 giorni in Australia non sempre facile per il passato coloniale della Gran Bretagna (Carlo è stato pesantemente attaccato da una senatrice aborigena), quindi si sono poi recati nelle isole Samoa. Anche qui non sono mancati momenti di tensione in occasione del summit dei leader del Commonwealth.

A questo si deve aggiungere che a Camilla è toccato un periodo di super lavoro, per i cvirca dieci mesi segnati dall'assenza dalle scene di Carlo al principio dell'anno e da quella ancor più prolungata della principessa Kate, moglie di William, a sua volta alle prese con gli effetti di un cancro diagnosticatole a febbraio. Situazione che l'ha inizialmente lasciata isolata o quasi, in veste di reale senior in attività, e che l'ha costretta in una certa fase a moltiplicare gli impegni ufficiali, talora con compiti di supplenza. Ora, dopo aver annunciato l’uscita del documentario contro la violenza domestica, la 77enne Camilla dovrà prendersi un periodo di riposo, sperando di poter per partecipare agli eventi clou del Remembrance Day, in cui il Regno Unito ricorda i suoi caduti e la fine della Prima guerra mondiale l'11 novembre 1918.