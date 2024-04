Nuovo record mondiale di arrampicata: Anouk Garnier scala la Tour Eiffel in 18 minuti

Parigi, 10 aprile 2024 – La francese Anouk Garnier, due volte campione del mondo di corsa a ostacoli nella sua categoria d'età, ha battuto il record del mondo di arrampicata con la corda, dopo essere salita per 110 metri di altezza fino al secondo piano della Tour Eiffel.

L'impresa di Anouk Garnier a Parigi

L’atleta aveva affrontato un percorso d’allenamento lungo un anno per riuscire nell’impresa. Garnier è riuscita a compiere la scalata in 18 minuti, senza subire in alcun modo l’altezza proibitiva. Il record precedente di 90 metri apparteneva al sudafricano Thomas Van Tonder per la categoria maschile, che era riuscito a scalare le Soweto Towers, appartenenti al complesso della centrale elettrica di Orlando.

Per la categoria femminile il record era detenuto dalla danese Ida Mathilde Steensgaard, che è riuscita a scalare 28 metri con la corda, cominciando l’arrampicata immersa dentro l’acqua.