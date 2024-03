Putin vince le elezioni, Salvini: “Quando un popolo vota ha sempre ragione”

Roma, 18 marzo 2024 - Matteo Salvini, fuori dal coro dei leader occidentali che in blocco hanno condannato le elezioni "non libere" in Russia, e davanti al rumoroso silenzio delle istituzioni italiane, ha riconosciuto, senza se o ma, la rielezione di Vladimir Putin.

Il leader della Lega e ministro delle infrastrutture, a margine di un convegno sul trasporto pubblico locale a Milano, ha commentato il risultato delle urne presidenziali russe: "In Russia hanno votato, ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando uno le perde".

Vladimir Putin

Il ministro, evitando le polemiche sulla regolarità della consultazione russa, ha continuato: "Io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni, prendiamo atto del voto dei cittadini russi, sperando che il 2024 sia l'anno della pace".

Una posizione completamente diversa anche, ad esempio, dall'alleata di governo Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e responsabile Esteri del partito, che ha condannato la rielezione scontata dello zar: "Quella di Putin è la cronaca di una vittoria annunciata, perché sono mancati due principi essenziali e imprescindibili, la democrazia e la libertà. Noi siamo al fianco del popolo russo che merita altro, merita di poter esprimere liberamente il proprio diritto al voto, di avere elezioni libere, democratiche e di poter esercitare anche il proprio dissenso. Anche per questo l'Europa deve essere unita e parlare con una voce sola''.