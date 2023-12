Chi era il principe Costantino del Liechtenstein, banchiere e benefattore. Mistero sulla morte

Vaduz, 9 dicembre 2023 – Mercoledì la casa regnante del Liechtenstein ha annunciato la morte del principe Costantino, 51 anni, figlio minore del principe regnante Giovanni Adamo II e della defunta Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau. Il decesso inaspettato è avvenuto nella giornata precedente, e le cause non sono state rese note.

Ma chi era Costantino Liechtenstein? Terzo figlio dei sovrani, non ha mai avuto grandi prospettive di salire al trono e si è indirizzato verso una brillante carriera nell’alta finanza. Dopo essersi laureato in giurisprudenza all’università di Salisburgo – potrebbe sorprendere che si tratti di un ateneo statale e quindi pubblico – il principe ha cominciato a lavorare presso la Raiffeisen Private Equity Management e la nota banca di investimenti americana Brown Brothers Harriman. Nel 2012 ha assunto la direzione della Prince of Liechtenstein Foundation, che si occupa delle casse dei musei, delle collezioni d’arte, ma anche delle aziende private appartenenti ai membri del casato. I proventi della fondazione sono confidenziali e mai stati rivelati. In poche parole, nell’ultimo decennio ha di fatto agito come contabile della famiglia regnante del Liechtenstein. Dal 2020 ha lavorato per il Liechteinstein Group, uno dei gruppi di management bancario privato più importanti del mondo.

Costantino nutriva un forte interesse per il sociale. Nel 2015 ha contribuito all’organizzazione di un concerto benefico i cui fondi sono stati devoluti ai bisognosi colpiti dalla guerra del Donbass nell’Ucraina orientale. Nel 2022, dopo una visita nel piccolo paese di Hrusky in Repubblica Ceca, ha deciso di donare circa 205 mila euro per la ricostruzione del giardino e dell’area giochi dell’asilo nido locale, distrutti da un tornado. Ha fatto inoltre parte del Consiglio austriaco per lo sviluppo sostenibile, impegnato nell’attuazione degli obiettivi green fissati dall’Onu per il 2030.

Il principe lascia una moglie, la contessa Marie Gabriele Franziska Kálnoky de Kőröspatak – sposata nel 1999 – e tre figli, Moritz, Georgina e Benedikt. Il padre, Giovanni Adamo, è ancora formalmente il regnante del Paese, ma ha da quasi vent’anni lasciato le redini del governo al primogenito Luigi come reggente.