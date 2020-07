Pamplona, 20 luglio 2020 - Una partita per beneficenza per i malati di Covid-19 da disputare tra contagiati contro sani. La folle idea è venuta a un 23enne di Pamplona che, forse in mancanza dell'adrenalina per lo stop per il coronavirus all'Encierro di San Firmino, cioè la famosa corsa dei tori per la città, ha pensato bene di prendere il virus per le corna.

L'appuntamento per la partita 'positivi-resto del mondo', chiamata "Patxanga Mendillorri", raccontano i quotidiano sportivi spagnoli As e Marca, era per oggi ma per fortuna la polizia ha fatto in tempo a fermare l'organizzatore, che è stato denunciato per violazione delle misure di contenimento e pagherà una multa fino a tremila euro. Inoltre si è scoperto che il giovane a giugno aveva già organizzato una partita alla quale avevano assistito diverse centinaia di persone.

Il match-focolaio si sarebbe svolto nel quartiere Mendillori, da qui il nome dell'incontro indicato sui poster, dove si legge che sarebbe stata una "festa di beneficenza per i malati di COVID-19". Per partecipare all'evento bisognava contattare una persona attraverso Instagram. In seguito le autorità spagnole hanno diffuso un messaggio per scoraggiare nuove iniziative del genere: ''Chiediamo ai cittadini di utilizzare il loro senso civico, affinché non si prenda parte a questo o ad altri eventi in cui la sicurezza sanitaria non può essere garantita e viene messa a rischio la salute pubblica".

Questa è solo l'ultima delle follie in reazione alla pandemia viste finora. Nelle scorse settimane si era parlato dei 'Covid party' americani, in Alabama e in Texas, dove si era registrata anche la morte di un giovane, anche lì gli appelli a non mettere a rischio al sanità pubblica erano serviti a poco.