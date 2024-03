Olanda, diverse persone prese in ostaggio in un caffè a Ede

L’Aja, 30 marzo 2024 – Diverse persone sono state prese in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede. Lo riferisce la polizia, che sta evacuando le abitazioni nei pressi del locale. Secondo media locali, l'autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi.

Al momento non ci sono indicazioni che la crisi degli ostaggi sia legata a terrorismo. E’ quanto riferito dalla polizia. “Vediamo che ci sono molte domande sul movente. Al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico”, ha detto in un comunicato su X.

La mappa di Ede, nei Paesi Bassi

Secondo quanto trapela fino a questo momento e viene riportato dai media, l’uomo sarebbe entrato nel locale, il Peticoat Cafè, nelle prime ore del mattino, quando il locale si preparava a chiudere, e avrebbe minacciato di farsi esplodere. ll bar si trova in Nieuwe Stationsstraat ed è molto frequentato da giovani. Ieri sera si era tenuto un evento con musica olandese e techno, andato avanti fino alle 4 del mattino.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, tre persone sarebbero state rilasciate.

Le forze dell’ordine hanno fatto evacuare i residenti della zona e il centro cittadino è stato chiuso. La polizia si è raccomandata di non avvicinarsi all’area.

“Il comune ha confermato che una persona è ancora tenuta in ostaggio all’interno del bar di Ede”. Lo riporta il NLTimes. “Gli agenti di polizia non hanno confermato il numero totale di persone tenute in ostaggio né il numero di sequestratori, anche se hanno ipotizzato che fosse uno solo”, si legge ancora.

(Notizia in aggiornamento)