Parigi, 16 aprile 2019 - Parigi trafitta al cuore. L'incendio è stato domato ma la Cattedrale di Notre Dame è stata orribilmente sfregiata: sono crollati il tetto e la guglia di 45 metri, però la struttura principale ha retto. Anche il rosone Nord sembra aver tenuto. L'interrogativo adesso è "come resisterà la struttura" rimasta in piedi. Una domanda che si è posto anche il segretario di Stato all'Interno francese, Laurent Nunez. "Accantonato il pericolo del fuoco, il problema è strutturale: capire come la struttura resisterà al fuoco violentissimo di questa notte", ha allertato Nunez incontrando la stampa. Alle 8 si è tenuta una riunione di tecnici e architetti strutturalisti francesi per cercare di capire se la struttura è stabile e se i vigili del fuoco "possono rimanere all'interno per continuare il loro lavoro".

A metà mattina è in programma una riunione dei ministri del governo francese: in agenda il piano per la ricostruzione. Intano Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato all'Afp che sarà sbloccato un contributo del comune di 50 milioni di euro in favore della cattedrale.

IL MINISTRO DELLA CULTURA - "La struttura principale è salva ma resta una grossa instabilità, la situazione è ancora precaria": a descrivere in questi termini le condizioni della Cattedrale, dopo il segretario di Stato dell'Interno, è anche il ministro della Cultura del governo di Parigi, Franck Riester, intervenendo su France Inter. "La notte scorsa, i due terzi del tetto sono bruciati, la guglia è crollata aprendo un buco nella volta, una parte del transetto è crollata". Il ministro esprime cautela, dice di voler essere 'prudente' anche se si dice 'ottimista'. "Le due torri e le opere sono state messe al sicuro, in particolare il tesoro, grazie al coraggio dei vigili del fuoco di Parigi. Ma L'organo è stato chiaramente leso, i grandi dipinti teoricamente hanno subito danni a causa dell'acqua. Bisognerà restaurarli".

INCENDIO DOMATO, TRE FERITI - "Dopo oltre nove ore di aspri combattimenti, quasi 400 vigili del fuoco a Parigi hanno domato il fuoco spaventoso. Due poliziotti e un pompiere sono rimasti leggermente feriti". Scrivono su twitter i vigili del fuoco di Parigi annunciando anche che l'incendio è stato "definitivamente doamto".

TESORO SALVO - Tutte le opere d'arte presenti all'interno della Cattedrale sono state salvate e trasferite nella notte all'Hotel de Ville, la sede del comune cittadino. Saranno portate al Louvre già oggi o mercoledì secondo quanto riferito dall'emittente Bfmtv.

Notre Dame, si indaga sulle cause dell'incendio

La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per "danneggiamento colposo". Secondo una fonte citata da Le Figaro, gli investigatori stanno concentrando la loro attenzione sulla possibilità che l'incendio si sia sviluppato accidentalmente dalle impalcature per i lavori di ristrutturazione sul tetto della cattedrale. Nella notte, gli operai che lavoravano al restauro della cattedrale sono stati "ascoltati dagli investigatori", ha riferito l'ufficio del pubblico ministero. Attualmente non vi sono indicazioni che vadano "in direzione di un atto volontario" rende noto poi il procuratore di Parigi, Rémy Heitz. Il procuratore ha inoltre riferito che ai restauri stavano partecipando "cinque società" e che stamani sono iniziati gli interrogatori dei dipendenti di queste aziende. Ieri, nel cantiere della cattedrale, erano presenti "quindici operai". In questa fase dell'indagine, ha detto il procuratore, viene privilegiata la pista dell'incidente.

IL PAPA IN PREGHIERA - “Il Papa è vicino alla Francia, prega per i cattolici francesi e per la popolazione parigina sotto lo shock del terribile incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame. Assicura le sue preghiere per tutti coloro che cercano di far fronte a questa drammatica situazione”: così in un tweet, stamattina, il direttore della Sala Stampa vaticana Alessandro Gisotti.

La gaffe di Trump

DONAZIONI RECORD - Dopo il miliardario, Francois Pinault che ha donato 100 milioni di euro per la ricostruzione, scende in campo l'altro gigante mondiale del lusso, il gruppo Lvmh, che controlla tra gli altri Fendi e Bulgari. Il propietario Bernard Arnaud ha annunciato un contributo-record di 200 milioni di euro per aiutare la ricostruzione. Lvmh è una multinazionale a cui fanno capo decine di marchi tra i quali Christian Dior, Bulgari, DKNY, Fendi, Ce'line, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Loro Piana e Louis Vuitton.

"CAMPAGNA ELETTORALE SOSPESA" - La République En Marche, il partito che fa capo al presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato la sospensione "sino a nuovo ordine" della campagna elettorale per le europee. A sua volta il partito Rassemblement national di Marine Le Pen ha annunciato "24 ore di tregua" alla luce del disastro. Anche i Républicains, la formazione di centrodestra, ha annullato una riunione a Nimes prevista per questa mattina nella quale era previsto l'intervento del capolista alle Europee, Francois-Xavier Bellamy, e del presidente del partito, Laurent Wauquiez.

L'INCENDIO - Prima si è vista una colonna di fumo poi sono arrivate le fiamme dalle 18 e 30 di lunedì mentre si stava celebrando la messa in uno dei luoghi simbolo della cristianità e monumento gotico patrimonio dell'Unesco. Solo verso le due di notte il rogo è stato dichiarato "completamente sotto controllo e parzialmente estinto". Il tutto sotto gli occhi inorriditi dei parigini e del mondo intero che ha seguito gli sviluppi con trepidazione. Il presidente Francese Emmanuel Macron ha sottolineato come il peggio sia stato evitato ma come la battaglia "non sia ancora del tutto vinta". Ha lodato il coraggio e la professionalità dei vigili del fuoco, almeno 400, e lanciato una campagna di raccolta fondi internazionale. Sedici statue si sono salvate per miracolo: erano state rimosse dalla guglia solo l'11 aprile scorso per essere ristrutturate. Messaggi di solidarietà sono arrivati da tutto il mondo. "La tragedia che si è svolta questa notte a Parigi è un dolore nel cuore dei russi" le parole presidente russo Vladimir Putin. Solo l'Isis ha esultato, stando a quanto scrive il sito di Intelligence Site.

© Riproduzione riservata