Raid con droni di Kiev 1.500 km oltre il confine. Lukashenko: “La Bielorussia si prepara alla guerra”

11:02

Ue: Lukashenko? Precauzione contro sue minacce

"L'Ue rappresenta una minaccia solo per coloro che disprezzano la democrazia, i diritti umani, i diritti dei cittadini e il rispetto delle regole e del diritto internazionale nelle relazioni internazionali. Non è un'alleanza aggressiva, non si deve averne paura, salvo coloro che cercano di minare il rispetto per le regole internazionali e per la democrazia e i diritti umani". Lo ha detto il portavoce dell'Ue per la politica estera, Peter Stano, interpellato nel briefing con la stampa in merito alle dichiarazione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo cui l'Ue si starebbe preparando per un attacco alla Bielorussia. "Non lo consideriamo un presidente - ha rincarato Stano -, ha frodato le elezioni e continua a opprimere la sua popolazione, è complice dei crimini commessi dalla Russia" in Ucraina e "ovviamente" "stiamo lavorando per rendere l'Europa attrezzata per affrontare tutte le minacce che provengono da persone come Lukashenko".