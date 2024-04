Guerra in Ucraina news, “Grande rischio che le linee del fronte ucraino crollino”

07:57

Sale a 6 il numero dei bambini morti nell'attacco al Crocus di Mosca

Sale a sei il numero dei bambini uccisi nell'attacco dell'Isis al Crocus Music Hall di Mosca. Un piccolo ferito durante l'attacco terroristico è morto in ospedale. Lo ha riferito la Commissaria presidenziale per i diritti dei bambini in Russia dal 2021 Maria Lvova-Belova. In precedenza si sapeva che erano morte 144 persone, di cui cinque bambini. Altri cinque bimbi rimangono in ospedale, due in gravi condizioni.