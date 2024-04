Ucraina, bombe sulle case a Kharkiv: uccisi anche 3 soccorritori. Gli Usa pensano a deposito di armi in Scandinavia

06:18

Usa valuta grande deposito di armi nei paesi scandinavi

L'Esercito americano sta valutando la possibilità di creare un grande deposito di armi nel Nord Europa. Le ragioni sono la recente adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO e la guerra in Ucraina che presentano nuove sfide alla difesa e alla deterrenza della NATO. Lo ha riferito il vice comandante dell'Amministrazione dei materiali dell'esercito degli Stati Uniti, il generale a tre stelle Christopher Mohan, all'annuale Global Force Symposium. Mohan è stato intervistato sull'argomento, tra gli altri, dai siti di notizie Breaking Defense e Defense News e la notizia compare oggi sulla stampa finlandese in evidenza. "L'aumento del numero dei membri della NATO cambia il contesto di sicurezza e le nostre responsabilità come parte della NATO", ha detto Mohan in un'intervista a Breaking Defense. "Al momento in Europa, il servizio ha due siti APS in Germania e spot nei Paesi Bassi, Polonia, Belgio e Italia. Ma mentre la guerra in Ucraina continua e Finlandia e Svezia sono ora i nuovi membri della NATO, sono necessari più siti, soprattutto nell`estremo nord".