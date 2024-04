Guerra in Ucraina, news in diretta. Massiccio attacco di droni contro aeroporto militare russo nel Rostov. Attentato di Mosca, comitato: "Una pista porta a Kiev"

06:35

Oms: da inizio guerra 1.682 attacchi contro strutture sanitarie in Ucraina

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato 1.682 attacchi contro strutture sanitarie in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Gli attacchi hanno provocato la morte di 128 persone e 288 feriti tra il personale medico e i pazienti. Grandi rischi soprattutto per gli operatori delle ambulanze e altro personale di trasporto sanitario. Halyna Saldan, capo del Centro per le cure mediche d'emergenza della regione di Kherson ha spiegato: "Molte squadre di emergenza si trovano sotto il fuoco nemico mentre rispondono a un'emergenza o tornano negli ospedali".