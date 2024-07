Nigeria, crolla la scuola durante gli esami: almeno 21 studenti sono morti

Roma, 12 luglio 2024 - Il crollo di una scuola in Nigeria durante gli esami ha ucciso almeno 21 studenti e ne ha feriti 69. La tragedia è avvenuta alla Saint Academy nel distretto di Jos North, nello stato centrale del Plateau.

Nigeria, i soccorritori scavano tra le macerie di una scuola crollata. Almeno 16 studenti sono morti

I genitori cercano disperatamente i figli

L'agenzia nazionale di soccorso Nema ha reso noto che i soccorritori sono al lavoro per trarre in salvo le persone rimaste intrappolate sotto le macerie, mentre i genitori cercano disperatemene i loro figli.

Nigeria school collapse kills 16 students. pic.twitter.com/isonZw9sUu — African News feed. (@africansinnews) July 12, 2024

I corpi all’obitorio con uniformi scolastiche

I funzionari non hanno fatto ancora un bilancio complessivo delle vittime, e si sono limitati a dire che "diversi studenti" sono rimasti uccisi nel disastro, ma una fonte ha detto di avere visto cinque corpi nell'obitorio di un ospedale e 11 in un altro. Tutti indossavano le uniformi scolastiche.

"Ero appena entrato in classe per gli esami”

Wulliya Ibrahim, 15 anni, uno degli studenti feriti, con la madre accanto al suo letto d'ospedale: "Sono entrato in classe e solo cinque minuti dopo ho sentito un rumore, e poi mi sono ritrovato qui". "Siamo in tanti in classe, stavamo dando gli esami", ha raccontato. Non sono state stabilite con chiarezza le cause del crollo, ma secondo i residenti è avvenuto dopo tre giorni di forti piogge.