Nave russa con missili Zircon si esercita nel canale della Manica. Ue: vittoria dell’Ucraina è la priorità, si tratta della sicurezza europea

L'analisi di Kaja Kallas al Parlamento Ue

"Non saranno cinque anni facili. Nel continente europeo è in corso una guerra su larga scala. La Russia è contro l'Ucraina. Vedo coalizioni autocratiche formarsi intorno a noi e minacciosi spostamenti geopolitici in tutto il mondo" ha detto Kallas nella sua presentazione. Per l'ex premier estone attori come Russia, Cina, Corea del Nord e Iran "mirano a cambiare l'ordine internazionale basato sulle regole", con Pechino e Mosca che utilizzano "le interdipendenze come arma" e sfruttano "l'apertura delle nostre società contro di noi". " "Dobbiamo essere consapevoli della minaccia e rispondere di conseguenza, insieme ai nostri alleati e partner più stretti, senza perdere nemmeno un centimetro di ciò che siamo" ha esortato Kallas che quindi ha indicato nella vittoria dell'Ucraina una delle priorità del suo mandato. Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di aumentare gli investimenti in sicurezza e difesa. "Non possiamo accettare che Russia, Iran e Corea del Nord producano più equipaggiamenti e munizioni dell'intera comunità euro-atlantica" ha detto, aggiungendo che occorre "investire di più nella difesa e assumerci maggiori responsabilità". "Abbiamo i mezzi per produrli" ha aggiunto, impegnandosi a lavorare "insieme al Commissario per la Difesa per questo".