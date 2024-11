Primo fucile antidrone, così il micidiale shotgun M4 può cambiare le sorti del conflitto in Ucraina

Roma, 12 novembre 2024 – Nel doppio volto del fronte ucraino si muore in trincea e si muore nella guerra sempre più tecnologica, caratterizzata dai razzi intelligenti e dai micidiali piccoli droni che piombano come falchi su uomini e mezzi. E proprio per arginare gli attacchi dal cielo nasce in Italia il primo fucile antidrone, un'arma leggera destinata a diventare protagonista nei teatri bellici in corso d'opera e futuri. Si chiama M4 AI Drone guardian, ed è realizzato dalla Benelli armi di Pesaro (Gruppo Beretta Holding) leader nella produzione di fucili da caccia ma in grado di fornire anche armi di ultima generazione destinate agli eserciti e alle forze dell'ordine. Oggi la Benelli esporta in 90 Paesi al mondo.

Il fucile antidroni della Benelli

L'Ucraina ha già preso contatti con la Benelli per avere una fornitura di quest'arma perché soprattutto nell'offensiva russa nel Donbass, è sempre più frequente l'utilizzo in battaglia di droni FPV (First Person View) destinati a colpire le truppe di fanteria sul terreno. I sistemi di pilotaggio delle piattaforme FPV ne fanno un'arma spesso letale nei confronti di gruppi di soldati o di militari isolati per i quali è sempre più necessaria una copertura solida nello scenario attuale. Fino ad oggi l'impiego di fucili d'assalto, carabine, pistole e altre armi leggere si è rivelato poco produttivo contro i "falchi" a loro volta sempre meno intercettabili perché ora in uso massiccio con le fibre ottiche anziché con la radio frequenza. E comunque i sistemi di neutralizzazione elettronica sono efficaci di solito ad altitudini considerevoli. Anche un prototipo turco, un fucile da caccia adattato, non ha avuto fortuna.

Lo shotgun M4, costo 2.500 euro, è dotato del nuovo sistema brevettato “Advanced Impact” (A.I.) per la canna, realizzata cioè con un profilo interno ad attrito ridotto che permette così di non perdere energia e colpire fino a 100 metri. In pratica è un calibro 12, come quelli da caccia, con una gittata più che doppia. Le speciali munizioni calibro 12 per il contenitore a 6 cartucce sono di tipo pallettoni, sempre prodotte dalla Benelli. Il sistema Advancet impact aumenta di 20 metri al secondo la velocità della cartuccia sparata, con una maggiore compattezza tra i pallini del centro della rosata e quelli periferici. Da una velocità maggiore deriva un’energia cinetica moltiplicata, dunque a pari distanza sono più numerosi i pallini che hanno ancora l’energia necessaria per colpire con efficacia il bersaglio, cioè il drone in arrivo sempre veloce.

"E' molto utile per fermare anche i droni spia – spiega l'ingegner Paolo Viti, direttore della Benelli – che sono poi gli occhi che a loro volta guidano i sistemi che uccidono. L'uniformità e la velocità dello sciame di pallini diventano così uno scudo efficace. L'M4 è il primo fucile al mondo finalizzato a questo impiego ed è un vanto della tecnologia italiana. I nostri tecnici lo hanno ideato anche utilizzando l'intelligenza artificiale. Abbiamo già ricevuto richieste di acquisto da Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e abbiamo ricevuto una manifestazione di interesse anche da parte dell'Ucraina. Stimiamo – spiega ancora l'ingegner Paolo Viti – di produrne circa 30 mila esemplari il primo anno".

Il Benelli M4 A.I. Drone Guardian è quindi uno dei primi tentativi di dotare i soldati di un’arma leggera specifica in grado di fermare i droni in "ultima istanza", quando hanno già fatto lo slalom tra i paletti di intercettazione. Di fatto va quindi ad integrare le attuali difese elettroniche non sempre decisive nel fermare i "falchi" che a loro volta utilizzano tecnologie di ultima generazione e in evoluzione per evitare di essere neutralizzati. Il drone oggi è un'arma in grande espansione nel conflitto ucraino utilizzato da ambo le parti. Secondo i dati diffusi recentemente nel periodo tra tra gennaio e 2024, sono stati confermati da video 5.285 strike per l'esercito di Kiev e 4.120 per le truppe russe. Di questi, il 54% sono stati attacchi condotti contro unità "troops on the ground", cioè soldati in movimento sul terreno.