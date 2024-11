Il missile ipersonico Zircon, una nuvola di plasma lo rende invisibile

Roma, 12 novembre 2024 - Una nave da guerra russa che testa missili ipersonici Zircon nella Manica è l'ultima sfida di Vladimir Putin a Londra e all'Occidente. La fregata Admiral Golovko, della classe Admiral Gorshkov o Progetto 22350, una unità multiruolo con un pezzo d'artiglieria a prua e lanciatori verticali multipli per missili anti-nave e cruise subsonici e supersonici come Kalibr, Oniks e Zircon, dotata anche di sistemi integrati di difesa aerea, guerra elettronica e per la lotta sottomarina, che gironzola nel tratto di mare tra Inghilterra e Francia testando missili reputati invisibili alle difese, non può lasciar sereni.