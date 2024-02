Navalny “ucciso da pugno al cuore”, l’ultima ipotesi sulla morte. Che cos’è e quando si usa

Roma, 21 febbraio 2024 – Stroncato da un “pugno al cuore”. L’ultima ipotesi sulla morte di Alexei Navalny arriva dal Times. Secondo Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net, che cita una fonte che lavora nella colonia penale dove è deceduto l’oppositore russo, i lividi riscontrati sulla salma sono compatibili con la tecnica del “pugno unico”.

Cos’è il pugno al cuore

Solitamente si parla di pugno al cuore, o pugno precordiale, riferendosi a una manovra manuale per defibrillare l’organo cardiaco in aritmia. Consiste appunto in un colpo secco, unico, dato sullo sterno, all'altezza del cuore, da una distanza di circa 20 centimetri, con la parte ulnare del pugno. E’ raccomandata solo in assenza di un defibrillatore, e solo in caso certo di arresto cardiaco, non più tardi di 20-30 secondi dall’insorgenza. Non può essere ripetuta e va eseguita da personale esperto.

Secondo il Times la tecnica del pugno al cuore veniva insegnata ai membri del KGB, presumibilmente non per scopi di rianimazione: doveva eseguita dopo che il corpo era stato esposto al temperature gelide, che addensano il sangue e mettono in crisi il muscolo cardiaco. Prima della sua morte, Navalny, 47 anni, sarebbe stato costretto a trascorrere più di due ore e mezza all'aperto in uno spazio di isolamento dove la temperatura poteva scendere fino a -27 gradi, ha detto Osechkin, quando di norma i detenuti non vengono tenuti all'aperto per più di un'ora.

I lividi sul corpo

Già giorni fa si era parlato di ecchimosi e ematomi sulla salma. Per il livido sopra lo sterno, si era ipotizzato la conseguenza di un massaggio cardiaco, che sarebbe servito a rianimare il dissidente. Gli altri sono stati definiti compatibili con tentativi di contenere delle convulsioni.